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    Диего Пойет - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Пойет
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Сарагоса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милтон Кинс Донс 17 0 0 4 0
    Чарльтон 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    13.03.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.03.2016 1' -71' Чарльтон (Чарльтон) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    05.03.2016 35' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    45'
    27.02.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 3:4 Рединг (Рединг)
    20.02.2016 1' -67' Фулхэм (Лондон) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    13.02.2016 75' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    06.02.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    30.01.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:4 Чарльтон (Чарльтон)
    23.01.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    16.01.2016 1' -81' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:0 Чарльтон (Чарльтон)
    28.12.2015 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    19.12.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    15.12.2015 85' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.12.2015 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.11.2015 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    21.11.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    07.11.2015 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 2:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    03.11.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:0 Чарльтон (Чарльтон)
    31.10.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.10.2015 1' -79' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    20.10.2015 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    17.10.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    25'
    03.10.2015 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    54'
    26.09.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:3 Дерби Каунти (Дерби)
    19.09.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:2 Лидс (Лидс)
    15.09.2015 1' -90' Бернли (Бернли) 2:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    51'
    12.09.2015 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    29.08.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    22.08.2015 1' -90' Рединг (Рединг) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    64'
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