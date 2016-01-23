Диего Пойет - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Пойет
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Пойет
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|17
|0
|0
|4
|0
|Чарльтон
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2016
|1' -71'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|05.03.2016
|35' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|45'
|27.02.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:4
|Рединг (Рединг)
|20.02.2016
|1' -67'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.02.2016
|75' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:4
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|16.01.2016
|1' -81'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|28.12.2015
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|15.12.2015
|85' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.11.2015
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|21.11.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|07.11.2015
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|03.11.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|31.10.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.10.2015
|1' -79'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|20.10.2015
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|17.10.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|25'
|03.10.2015
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|54'
|26.09.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:3
|Дерби Каунти (Дерби)
|19.09.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|15.09.2015
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|51'
|12.09.2015
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|29.08.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|22.08.2015
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|64'