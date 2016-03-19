Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диего Пойет - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1995 (31), Сарагоса
#39 | Полузащитник
180 см
Англия | Уругвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
17
0
0
4
0
Чарльтон
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
19.03.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Чарльтон
2 : 0
13.03.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 2
05.03.2016
Чарльтон
35' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Чарльтон
3 : 4
27.02.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 0
20.02.2016
Чарльтон
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
13.02.2016
Кардифф
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
0 : 1
06.02.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 1
23.01.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
6 : 0
16.01.2016
Чарльтон
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
31.10.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
1' - 90'
25'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 3
26.09.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.09.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бернли
2 : 1
15.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
51'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 0
12.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
29.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
64'
Главные новости
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+