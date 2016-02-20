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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Чарльтон
Фулхэм - Чарльтон: обзор матча 20 февраля 2016
Фулхэм
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 0
Завершен
Чарльтон
32'
Т. Кэрни
59'
М. Мадль
79'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Чарльтон
Желтая карточка
Р. Танниклифф
86'
85'
Желтая карточка
М. Фокс
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Т. Кэрни
84'
79'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
З. Бергдич
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
М. Дембеле
79'
67'
Замена
М. Мотта
️️️️
Д. Пойет
67'
Замена
А. Лукман
️️️️
Э. Ба
ГОЛ! 2:0!
М. Мадль
Пас отдал
Р. МакКормак
59'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
А. Качаниклич
46'
Замена
М. Мадль
️️️️
Д. О'Хара
46'
Желтая карточка
Д. Берн
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
32'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
4-4-2
22
Лонерган
45
Аморебиета
33
Берн
29
Гарбатт
2
Фредерикс
23
О'Хара
10
Кэрни
20
Качаниклич
8
Паркер
9
Дембеле
44
МакКормак
3-2-4-1
30
Хендерсон
5
Тейшейра
3
Фокс
20
Солли
26
Леннон
19
Бергдич
7
Гудмундссон
7
Ба
11
Хэрриот
39
Пойет
24
Макиенок
20
Качаниклич
22
Бэйрд
22
Бэйрд
20
Качаниклич
23
О'Хара
30
Мадль
30
Мадль
23
О'Хара
10
Кэрни
8
Танниклифф
8
Танниклифф
10
Кэрни
7
Ба
11
Лукман
11
Лукман
7
Ба
39
Пойет
16
Мотта
16
Мотта
39
Пойет
19
Бергдич
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
19
Бергдич
Остались в запасе
Фулхэм
Чарльтон
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Фулхэм - Чарльтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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