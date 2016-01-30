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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Чарльтон
Ротерхэм - Чарльтон: обзор матча 30 января 2016
Ротерхэм
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 4
Завершен
Чарльтон
11'
К. Бурк
4'
С. Макиенок
45'
И. Ветокеле
69'
С. Макиенок
90+4'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Чарльтон
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
А. Лукман
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
90'
+2
Замена
А. Лукман
️️️️
И. Ветокеле
77'
Желтая карточка
И. Ветокеле
75'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
С. Макиенок
Пенальти не реализован!
Д. Кларк-Харрис
74'
69'
ГОЛ! 1:3!
С. Макиенок
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
63'
Желтая карточка
С. Макиенок
Желтая карточка
К. Броудфут
63'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Ньюэлл
59'
58'
Желтая карточка
М. Фокс
Замена
Л. Беккио
️️️️
П. Грин
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
И. Ветокеле
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:1!
К. Бурк
Пас отдал
Д. Уорд
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Макиенок
Пас отдал
З. Бергдич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
Ротерхэм
13
Алекс Кэйрнс
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
28
Фейси
5
Броудфут
3
Мэтток
20
Роусон
11
Ньюэлл
14
Бурк
21
Смолвуд
18
Уорд
11
Грин
25
Уорд
3-2-3-2
30
Хендерсон
20
Солли
3
Фокс
19
Бергдич
26
Леннон
5
Тейшейра
7
Гудмундссон
4
Джексон
24
Кузинс
25
Ветокеле
24
Макиенок
11
Ньюэлл
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
11
Ньюэлл
11
Грин
32
Беккио
32
Беккио
11
Грин
25
Ветокеле
11
Лукман
11
Лукман
25
Ветокеле
24
Макиенок
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
24
Макиенок
Остались в запасе
Ротерхэм
Чарльтон
13
Алекс Кэйрнс
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Карел Фрайэ
Остались в запасе
13
Алекс Кэйрнс
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Карел Фрайэ
Статистика матча Ротерхэм - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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