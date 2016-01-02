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    Карел Фрайэ

    Тренер
    Имя Карел
    Фамилия Фрайэ
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 16 ноября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чарльтон 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.01.2016 Чарльтон 1 : 1 Ноттингем Форест
    16.01.2016 Халл Сити 6 : 0 Чарльтон
    23.01.2016 Чарльтон 1 : 1 Блэкберн
    30.01.2016 Ротерхэм 1 : 4 Чарльтон
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