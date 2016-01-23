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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Блэкберн
Чарльтон - Блэкберн: обзор матча 23 января 2016
Чарльтон
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
30'
Г. Леннон
45'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Ш. Даффи
83'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Х. Акпан
Замена
К. Хэрриот
️️️️
З. Бергдич
75'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
И. Ветокеле
75'
45'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
К. Тэйлор
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
А. Хэнли
ГОЛ! 1:0!
Г. Леннон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-2
30
Хендерсон
26
Леннон
3
Фокс
20
Солли
19
Бергдич
24
Кузинс
4
Джексон
7
Гудмундссон
32
Уотт
25
Ветокеле
3-2-2-2
23
Стил
4
Хэнли
25
Даффи
30
Эванс
3
Хэнли
3
Сперр
19
Тэйлор
21
Акпан
32
Конвэй
29
Роудс
19
Бергдич
11
Хэрриот
11
Хэрриот
19
Бергдич
25
Ветокеле
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
25
Ветокеле
21
Акпан
26
Ленихэн
26
Ленихэн
21
Акпан
19
Тэйлор
17
Беннетт
17
Беннетт
19
Тэйлор
Остались в запасе
Чарльтон
Блэкберн
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Чарльтон - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Вэлли
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