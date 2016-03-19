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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон: обзор матча 19 марта 2016
Шеффилд Уэнсдэй
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 0
Завершен
Чарльтон
65'
Т. Лис
70'
Ф. Форестьери
77'
Э. Ба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
90'
Желтая карточка
К. Хэрриот
83'
Замена
А. Лукман
️️️️
А. Диарра
Замена
М. Матиаш
️️️️
Р. Уоллес
83'
78'
Замена
Д. Джексон
️️️️
Э. Ба
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Э. Ба
77'
75'
Желтая карточка
Э. Ба
ГОЛ! 2:0!
Ф. Форестьери
70'
68'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
ГОЛ! 1:0!
Т. Лис
Пас отдал
Р. Уоллес
65'
Желтая карточка
Р. Уоллес
58'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Хатчинсон
45'
Замена
А. Лопес
️️️️
Э. МакГиди
45'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
35'
31'
Желтая карточка
Р. Фанни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Вествуд
4
Ловенс
36
Пудил
5
Хатчинсон
12
Лис
20
Ли
32
Хант
23
Уоллес
46
МакГиди
88
Хупер
45
Форестьери
3-2-4-1
1
Поуп
3
Фокс
5
Тейшейра
16
Фанни
16
Мотта
3
Юн Сук-Йон
7
Гудмундссон
7
Ба
11
Хэрриот
12
Диарра
16
Гоочаннеиджад
46
МакГиди
14
Лопес
14
Лопес
46
МакГиди
23
Уоллес
7
Матиаш
7
Матиаш
23
Уоллес
5
Хатчинсон
9
Нухиу
9
Нухиу
5
Хатчинсон
12
Диарра
11
Лукман
11
Лукман
12
Диарра
7
Ба
4
Джексон
4
Джексон
7
Ба
16
Гоочаннеиджад
25
Ветокеле
25
Ветокеле
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
39
Диего Пойет
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
39
Диего Пойет
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хиллсбро
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