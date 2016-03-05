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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Чарльтон
Брентфорд - Чарльтон: обзор матча 05 марта 2016
Брентфорд
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 2
Завершен
Чарльтон
26'
Й. Барбе
1'
К. Хэрриот
69'
К. Хэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Чарльтон
Желтая карточка
Ф. Хофманн
90'
+4
90'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
А. Джадж
90'
87'
Желтая карточка
Р. Фанни
86'
Замена
С. Макиенок
️️️️
К. Хэрриот
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Д. МакИкран
82'
Замена
С. Саундерс
️️️️
С. Каньос
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Хэрриот
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Джуричин
61'
56'
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
С. Каньос
53'
45'
Желтая карточка
Д. Пойет
35'
Замена
Д. Пойет
️️️️
А. Диарра
ГОЛ! 1:1!
Й. Барбе
Пас отдал
А. Джадж
26'
13'
Желтая карточка
Я. Саного
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Хэрриот
Пас отдал
Я. Саного
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
2-5-2-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
7
Джуричин
23
Йеннарис
16
МакИкран
18
Вудс
31
Джадж
8
Свифт
7
Каньос
5
Барбе
3-2-4-1
1
Поуп
3
Фокс
5
Тейшейра
16
Фанни
16
Мотта
3
Юн Сук-Йон
7
Гудмундссон
11
Хэрриот
12
Диарра
24
Кузинс
9
Саного
7
Джуричин
26
Вибе
26
Вибе
7
Джуричин
7
Каньос
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Каньос
16
МакИкран
33
Хофманн
33
Хофманн
16
МакИкран
12
Диарра
39
Пойет
39
Пойет
12
Диарра
7
Гудмундссон
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
7
Гудмундссон
11
Хэрриот
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Хэрриот
Остались в запасе
Брентфорд
Чарльтон
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
33
Димитар Митов
ВР
11
Адемола Лукман
ЦФ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
11
Адемола Лукман
ЦФ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Брентфорд - Чарльтон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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