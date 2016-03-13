Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Мидлсбро
Чарльтон - Мидлсбро: обзор матча 13 марта 2016
Чарльтон
13.03.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
57'
Ж. Тейшейра
80'
К. Хэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Мидлсбро
Замена
Г. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
90'
Замена
З. Бергдич
️️️️
К. Хэрриот
88'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
81'
ГОЛ! 2:0!
К. Хэрриот
80'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
А. Лукман
78'
75'
Желтая карточка
А. Клэйтон
74'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Даунинг
74'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Роудс
66'
Желтая карточка
Д. Роудс
Желтая карточка
А. Диарра
64'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тейшейра
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-4-1
1
Поуп
16
Фанни
5
Тейшейра
3
Фокс
3
Юн Сук-Йон
16
Мотта
12
Диарра
24
Кузинс
11
Хэрриот
7
Гудмундссон
11
Лукман
3-4-1-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
23
Гибсон
23
Фрай
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
37
Адома
11
Рамирес
10
Нсуе
29
Роудс
7
Гудмундссон
26
Леннон
26
Леннон
7
Гудмундссон
11
Хэрриот
19
Бергдич
19
Бергдич
11
Хэрриот
11
Лукман
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
11
Лукман
29
Роудс
35
Наджент
35
Наджент
29
Роудс
19
Даунинг
7
Стуани
7
Стуани
19
Даунинг
Остались в запасе
Чарльтон
Мидлсбро
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Чарльтон - Мидлсбро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+