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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Кардифф
Чарльтон - Кардифф: обзор матча 13 февраля 2016
Чарльтон
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Кардифф
90'
+6
Вторая желтая
С. Амеоби
Желтая карточка
С. Макиенок
87'
Желтая карточка
З. Бергдич
79'
78'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
П. Уиттингем
Замена
Д. Пойет
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
75'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Кузинс
73'
68'
Замена
Ф. Македа
️️️️
С. О'Кифи
Замена
Э. Ба
️️️️
Д. Джексон
65'
46'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Фабио
45'
Желтая карточка
С. Амеоби
45'
Желтая карточка
С. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
3-2-3-2
30
Хендерсон
19
Бергдич
20
Солли
3
Фокс
5
Тейшейра
26
Леннон
4
Джексон
24
Кузинс
7
Гудмундссон
24
Макиенок
16
Гоочаннеиджад
4-4-1-1
1
Маршалл
2
Фабио
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
2
Мэлони
32
Роллс
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
10
Лоуренс
10
Амеоби
4
Джексон
7
Ба
7
Ба
4
Джексон
16
Гоочаннеиджад
39
Пойет
39
Пойет
16
Гоочаннеиджад
24
Кузинс
9
Саного
9
Саного
24
Кузинс
2
Фабио
21
Пелтье
21
Пелтье
2
Фабио
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
7
О'Кифи
9
Македа
9
Македа
7
О'Кифи
Остались в запасе
Чарльтон
Кардифф
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Рига
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Чарльтон - Кардифф
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Вэлли
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