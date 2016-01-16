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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Чарльтон
Халл Сити - Чарльтон: обзор матча 16 января 2016
Халл Сити
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
6 : 0
Завершен
Чарльтон
9'
А. Эрнандес
16'
А. Эрнандес
33'
Р. Снодграсс
39'
А. Эрнандес
58'
М. Диаме
80'
А. Хэйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Чарльтон
87'
Желтая карточка
К. Хэрриот
81'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
Д. Пойет
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Э. Робертсон
81'
ГОЛ! 6:0!
А. Хэйден
Пас отдал
Р. Снодграсс
80'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эрнандес
70'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Ливермор
61'
59'
Замена
М. Фокс
️️️️
Р. Уилльямс
ГОЛ! 5:0!
М. Диаме
Пас отдал
Р. Снодграсс
58'
57'
Желтая карточка
Г. Леннон
ГОЛ! 4:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
Э. Робертсон
39'
ГОЛ! 3:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
С. Клукас
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
С. Клукас
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
25
Рис Уилльямс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
5
Магуайр
28
Одубайо
8
Ливермор
17
Диаме
14
Хэйден
6
Клукас
23
Снодграсс
11
Эрнандес
3-5-1-1
30
Хендерсон
26
Леннон
28
Джонсон
20
Солли
7
Гудмундссон
11
Хэрриот
24
Кузинс
4
Джексон
39
Пойет
25
Уилльямс
25
Ветокеле
3
Робертсон
5
Тэйлор
5
Тэйлор
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
11
Эрнандес
14
Алуко
14
Алуко
11
Эрнандес
25
Уилльямс
3
Фокс
3
Фокс
25
Уилльямс
39
Пойет
12
Важ Те
12
Важ Те
39
Пойет
Остались в запасе
Халл Сити
Чарльтон
17
Элдин Якупович
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Карел Фрайэ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карел Фрайэ
Статистика матча Халл Сити - Чарльтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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