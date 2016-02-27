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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Рединг
Чарльтон - Рединг: обзор матча 27 февраля 2016
Чарльтон
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 4
Завершен
Рединг
7'
Я. Саного
49'
Я. Саного
84'
Я. Саного
4'
Я. Керморган
35'
Я. Керморган
43'
О. Джон
90+2'
Д. Ракельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Рединг
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Д. Ракельс
Пас отдал
Д. Обита
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
Я. Саного
89'
87'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
С. Куинн
ГОЛ! 3:3!
Я. Саного
84'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
82'
Замена
К. Хэрриот
️️️️
М. Мотта
77'
76'
Желтая карточка
Д. Уильямс
70'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
О. Джон
65'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 2:3!
Я. Саного
Пас отдал
З. Бергдич
49'
Замена
З. Бергдич
️️️️
Э. Ба
45'
43'
ГОЛ! 1:3!
О. Джон
Пас отдал
Я. Керморган
35'
ГОЛ! 1:2!
Я. Керморган
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 1:1!
Я. Саного
Пас отдал
М. Мотта
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Керморган
Пас отдал
О. Джон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Яя Саного
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
3-2-3-2
30
Хендерсон
5
Тейшейра
28
Джонсон
16
Фанни
3
Юн Сук-Йон
16
Мотта
7
Ба
12
Диарра
7
Гудмундссон
24
Макиенок
9
Саного
4-3-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
Купер
5
МакШейн
6
Гектор
21
Обита
23
Куинн
10
Норвуд
4
Робсон-Кану
15
Джон
29
Керморган
7
Ба
19
Бергдич
19
Бергдич
7
Ба
16
Мотта
11
Хэрриот
11
Хэрриот
16
Мотта
9
Саного
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
9
Саного
10
Норвуд
19
Уильямс
19
Уильямс
10
Норвуд
23
Куинн
10
Ракельс
10
Ракельс
23
Куинн
15
Джон
12
МакКлири
12
МакКлири
15
Джон
Остались в запасе
Чарльтон
Рединг
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Чарльтон - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Найджел Миллер
(Дарем)
Стадион:
Вэлли
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