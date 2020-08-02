Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014