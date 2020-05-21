Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жералду - статистика

Завершил карьеру
23 ноября 1991 (34), Луанда
#29 | Нападающий
168 см
Ангола
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
29
1
5
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
66' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
1' - 58'
47'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
1' - 63'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
1' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
1' - 82'
11'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 20 тур
Умраниеспор
1 : 2
23.01.2023
Фенербахче
70' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
1' - 81'
52'
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 64'
Турция. Суперлига, 14 тур
Сивасспор
2 : 2
12.11.2022
Умраниеспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 13 тур
Умраниеспор
3 : 1
04.11.2022
Аланьяспор
1' - 73'
38'
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
5 : 2
30.10.2022
Умраниеспор
1' - 90'
57'
14'
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
1' - 69'
3'
Турция. Суперлига, 9 тур
Умраниеспор
2 : 2
09.10.2022
Кайсериспор
1' - 82'
48'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 0
02.10.2022
Умраниеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
1' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 5 тур
Умраниеспор
0 : 1
02.09.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
57' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
1' - 68'
57'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
3 : 3
08.08.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Главные новости
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
1
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
6
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+