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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Касымпаша
Умраниеспор - Касымпаша: обзор матча 17 сентября 2022
Умраниеспор
17.09.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
90+9'
А. Мрсич
36'
Ф. Хадергьонай (П)
83'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Касымпаша
ГОЛ! 1:2!
А. Мрсич
90'
+9
90'
+4
Замена
Т. Торун
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+4
Замена
Р. Донк
️️️️
В. Эйссерик
Желтая карточка
Т. Глумач
90'
+2
Желтая карточка
И. Сакей
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Баокен
Пас отдал
М. Тирпа
Замена
А. Беттаиб
️️️️
С. Гексу
82'
82'
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
Желтая карточка
М. Йылмаз
80'
75'
Замена
А. Кара
️️️️
М. Фалл
Замена
О. Айик
️️️️
Э. Леньяни
64'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
Д. Авуну
64'
Желтая карточка
Жералду
60'
59'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
52'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Замена
М. Мимароглу
️️️️
В. Джордже
46'
Замена
А. Мрсич
️️️️
О. Гюрбулак
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Хадергьонай
27'
Желтая карточка
М. Тирпа
25'
Желтая карточка
М. Фалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Касымпаша
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
2-5-1-2
13
Эздемир
44
Глумач
33
Леньяни
29
Авуну
11
Джордже
8
Гексу
20
Гюрбулак
5
Сакей
8
Йилмаз
14
Найир
29
Жералду
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Тирпа
25
Брума
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
13
Баокен
7
Фалл
20
Гюрбулак
39
Мрсич
39
Мрсич
20
Гюрбулак
11
Джордже
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Джордже
29
Авуну
28
Дель Валье
28
Дель Валье
29
Авуну
33
Леньяни
11
Айик
11
Айик
33
Леньяни
8
Гексу
21
Беттаиб
21
Беттаиб
8
Гексу
9
Эйссерик
4
Донк
4
Донк
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
8
Торун
8
Торун
10
Хайрадинович
7
Фалл
35
Кара
35
Кара
7
Фалл
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
Остались в запасе
Умраниеспор
Касымпаша
34
Анил Демир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Умраниеспор - Касымпаша
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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