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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Умраниеспор
Сивасспор - Умраниеспор: обзор матча 12 ноября 2022
Сивасспор
12.11.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Умраниеспор
32'
М. Ятабаре
59'
К. Н'Жи
27'
Д. Авуну
83'
А. Мрсич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Умраниеспор
Замена
А. Муса
️️️️
М. Градель
90'
+1
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Мрсич
76'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Жералду
76'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
70'
Замена
О. Айик
️️️️
С. Гексу
70'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
О. Атасаяр
60'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Й. Дель Валье
ГОЛ! 2:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
Д. Саба
59'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Ульвестад
46'
Замена
К. Кейта
️️️️
Р. Ялчин
46'
Желтая карточка
Д. Саба
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
32'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авуну
Пас отдал
И. Сакей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3-3-1-3
35
Вурал
88
Османпаша
6
Гутас
58
Эрдал
6
Ялчин
6
Ульвестад
10
Градель
9
Н'Жи
91
Саба
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
3-4-1-2
13
Эздемир
3
Аллисон
44
Глумач
16
Атасаяр
5
Сакей
29
Авуну
90
Попов
8
Гексу
28
Дель Валье
14
Найир
29
Жералду
6
Ялчин
6
Кейта
6
Кейта
6
Ялчин
6
Ульвестад
37
Арслан
37
Арслан
6
Ульвестад
10
Градель
7
Муса
7
Муса
10
Градель
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
16
Атасаяр
8
Йилмаз
8
Йилмаз
16
Атасаяр
29
Жералду
77
Мимароглу
77
Мимароглу
29
Жералду
8
Гексу
11
Айик
11
Айик
8
Гексу
28
Дель Валье
21
Беттаиб
21
Беттаиб
28
Дель Валье
Остались в запасе
Сивасспор
Умраниеспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Сивасспор - Умраниеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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