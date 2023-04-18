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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Умраниеспор
Карагюмрюк - Умраниеспор: обзор матча 18 апреля 2023
Карагюмрюк
18.04.2023, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Умраниеспор
45+1'
С. Лобжанидзе
45+6'
Ф. Борини (П)
52'
Ф. Борини (П)
75'
М. Дианье
36'
У. Найир (П)
63'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Умраниеспор
Желтая карточка
Э. Вивиано
90'
+9
Желтая карточка
Б. Капачак
90'
+5
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Лобжанидзе
84'
84'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
К. Йилмаз
Замена
Б. Капачак
️️️️
Ф. Борини
83'
Желтая карточка
И. Дрешевич
82'
ГОЛ! 4:2!
М. Дианье
Пас отдал
А. Бертолаччи
75'
74'
Замена
О. Айик
️️️️
О. Атасаяр
74'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
73'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Д. Секидика
Замена
А. Лоуренс
️️️️
О. Шукуров
72'
63'
ГОЛ! 3:2!
О. Кайоде
Пас отдал
Жералду
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Борини
52'
45'
+8
Желтая карточка
О. Кайоде
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Борини
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
Т. Глумач
ГОЛ! 1:1!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Л. Мерджан
45'
+1
Желтая карточка
М. Дианье
40'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Найир
Желтая карточка
О. Шукуров
34'
Замена
Э. Вивиано
️️️️
Б. Шен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
29
Отабек Шукуров
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
29
Жералду
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3-4-1-2
12
Шен
4
Бираски
5
Дрешевич
22
Банийя
29
Шукуров
21
Оздоев
12
Лобжанидзе
91
Бертолаччи
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
3-3-1-3
1
Эзер
24
Епуряну
44
Глумач
16
Атасаяр
29
Авуну
8
Йилмаз
11
Джордже
70
Секидика
14
Найир
80
Кайоде
29
Жералду
12
Шен
2
Вивиано
2
Вивиано
12
Шен
29
Шукуров
6
Лоуренс
6
Лоуренс
29
Шукуров
12
Лобжанидзе
22
Льяич
22
Льяич
12
Лобжанидзе
16
Борини
17
Капачак
17
Капачак
16
Борини
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
8
Йилмаз
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
16
Атасаяр
11
Айик
11
Айик
16
Атасаяр
70
Секидика
21
Беттаиб
21
Беттаиб
70
Секидика
Остались в запасе
Карагюмрюк
Умраниеспор
8
Софиан Фегули
ОП
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Карагюмрюк - Умраниеспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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