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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Умраниеспор
Аланьяспор - Умраниеспор: обзор матча 28 апреля 2023
Аланьяспор
28.04.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Умраниеспор
4'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Умраниеспор
90'
+2
Замена
М. Эзер
️️️️
О. Кайоде
85'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
И. Сакей
85'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
О. Атасаяр
Замена
Э. Кулурис
️️️️
А. Хассан
80'
Замена
З. Ферхат
️️️️
И. Кавалейру
79'
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
71'
71'
Замена
Жералду
️️️️
Д. Секидика
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Кандеяш
67'
46'
Замена
О. Айик
️️️️
А. Мрсич
36'
Желтая карточка
С. Гексу
14'
Желтая карточка
А. Мрсич
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Ю. Эздемир
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3-2-1-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
5
Рассул
29
Балковец
8
Фер
88
Эздемир
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
21
Кандеяш
19
Хассан
7
Караджа
3-4-1-2
13
Эздемир
24
Епуряну
44
Глумач
16
Атасаяр
5
Сакей
39
Мрсич
8
Гексу
90
Попов
70
Секидика
14
Найир
80
Кайоде
8
Иван Кавалейру
8
Ферхат
8
Ферхат
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
21
Кандеяш
13
Перейра
13
Перейра
21
Кандеяш
19
Хассан
9
Кулурис
9
Кулурис
19
Хассан
16
Атасаяр
33
Леньяни
33
Леньяни
16
Атасаяр
80
Кайоде
4
Эзер
4
Эзер
80
Кайоде
5
Сакей
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
5
Сакей
39
Мрсич
11
Айик
11
Айик
39
Мрсич
70
Секидика
29
Жералду
29
Жералду
70
Секидика
Остались в запасе
Аланьяспор
Умраниеспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
34
Анил Демир
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Аланьяспор - Умраниеспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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