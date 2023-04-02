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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Коньяспор
Умраниеспор - Коньяспор: обзор матча 02 апреля 2023
Умраниеспор
02.04.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Коньяспор
62'
К. Демирташ (АГ)
89'
О. Айик
82'
М. Диуф
90+7'
С. Дикмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Коньяспор
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
С. Дикмен
Пас отдал
А. Огуз
ГОЛ! 2:1!
О. Айик
89'
Замена
О. Кайоде
️️️️
Д. Секидика
87'
87'
Замена
О. Улджын
️️️️
М. Демир
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
77'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
Замена
С. Попов
️️️️
С. Гексу
76'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Мрсич
76'
68'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
67'
Замена
Д. Авуну
️️️️
О. Гюрбулак
67'
67'
Замена
М. Диуф
️️️️
А. Посуэло
67'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
М. Эмрели
Желтая карточка
С. Гексу
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Демирташ
62'
Желтая карточка
Т. Глумач
45'
+2
16'
Желтая карточка
А. Демирбаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Серкан Гексу
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Бруну Пас
ОП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
3-4-1-2
13
Эздемир
16
Атасаяр
24
Епуряну
44
Глумач
8
Гексу
8
Йилмаз
39
Мрсич
20
Гюрбулак
70
Секидика
29
Жералду
14
Найир
4-4-2
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
47
Демирташ
12
Гильерме
41
Бухалакис
8
Посуэло
7
6
Дикмен
11
Эмрели
9
Демир
39
Мрсич
5
Сакей
5
Сакей
39
Мрсич
8
Гексу
90
Попов
90
Попов
8
Гексу
20
Гюрбулак
29
Авуну
29
Авуну
20
Гюрбулак
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
70
Секидика
80
Кайоде
80
Кайоде
70
Секидика
9
Демир
35
Улджын
35
Улджын
9
Демир
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
8
Посуэло
92
Диуф
92
Диуф
8
Посуэло
7
11
Мурич
11
Мурич
7
11
Эмрели
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Эмрели
Остались в запасе
Умраниеспор
Коньяспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Умраниеспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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