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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Умраниеспор
Фенербахче - Умраниеспор: обзор матча 08 августа 2022
Фенербахче
08.08.2022, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Умраниеспор
19'
Э. Валенсия (П)
45+2'
Э. Валенсия
90+2'
М. Бериша
67'
В. Джордже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Умраниеспор
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
М. Бериша
Пас отдал
М. Зайц
90'
+2
Желтая карточка
М. Бериша
83'
Желтая карточка
Г. Энрике
77'
Желтая карточка
Линкольн
76'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
74'
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Кинг
74'
Желтая карточка
Л. Перес
70'
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Джордже
Замена
М. Зайц
️️️️
Э. Валенсия
64'
Замена
Брума
️️️️
Э. Мор
63'
Замена
И. Юкшек
️️️️
В. Арао
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Росси
45'
+2
41'
Желтая карточка
А. Беттаиб
Желтая карточка
Э. Валенсия
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
19'
Желтая карточка
В. Арао
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фенербахче - Умраниеспор
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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