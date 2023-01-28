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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Умраниеспор
Антальяспор - Умраниеспор: обзор матча 28 января 2023
Антальяспор
28.01.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Умраниеспор
38'
С. Ларссон
48'
Г. Вурал
90+3'
Фреди
33'
У. Найир
56'
О. Айик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Умраниеспор
Желтая карточка
Фреди
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Фреди
Пас отдал
С. Ларссон
90'
+3
87'
Замена
В. Джордже
️️️️
О. Айик
Замена
Фреди
️️️️
Э. Ракип
87'
84'
Желтая карточка
Д. Секидика
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ш. Накадзима
79'
Желтая карточка
В. Сары
76'
73'
Замена
Д. Секидика
️️️️
Жералду
73'
Замена
С. Гексу
️️️️
О. Гюрбулак
73'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
Замена
А. Ндао
️️️️
Д. Синик
72'
Замена
А. Гершалиу
️️️️
О. Топрак
72'
56'
ГОЛ! 2:2!
О. Айик
Пас отдал
О. Гюрбулак
ГОЛ! 2:1!
Г. Вурал
48'
Замена
У. Акыйол
️️️️
З. Гюмюш
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Пас отдал
Д. Синик
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
У. Найир
Пас отдал
К. Йилмаз
Желтая карточка
Д. Синик
30'
14'
Замена
О. Айик
️️️️
А. Беттаиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Жералду
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
70
Джесс Секидика
ПВ
11
Онур Айик
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
6
Ракип
70
Синик
8
Ларссон
10
Накадзима
11
Гюмюш
2-5-3
13
Эздемир
24
Епуряну
33
Леньяни
5
Сакей
20
Гюрбулак
29
Авуну
90
Попов
8
Йилмаз
14
Найир
21
Беттаиб
29
Жералду
21
Топрак
4
Гершалиу
4
Гершалиу
21
Топрак
11
Гюмюш
19
Акыйол
19
Акыйол
11
Гюмюш
6
Ракип
16
Фреди
16
Фреди
6
Ракип
70
Синик
18
Ндао
18
Ндао
70
Синик
10
Накадзима
14
Мехмеди
14
Мехмеди
10
Накадзима
Айик
11
Джордже
11
Джордже
Айик
20
Гюрбулак
8
Гексу
8
Гексу
20
Гюрбулак
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
29
Жералду
70
Секидика
70
Секидика
29
Жералду
21
Беттаиб
11
Айик
11
Айик
21
Беттаиб
Остались в запасе
Антальяспор
Умраниеспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Антальяспор - Умраниеспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
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