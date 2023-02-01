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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Умраниеспор
Галатасарай - Умраниеспор: обзор матча 01 февраля 2023
Галатасарай
01.02.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Умраниеспор
32'
А. Бартакжи
60'
М. Икарди (П)
83'
М. Икарди
11'
У. Найир
39'
О. Гюрбулак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Умраниеспор
90'
+2
Желтая карточка
У. Найир
89'
Замена
О. Кайоде
️️️️
С. Попов
89'
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
К. Йилмаз
ГОЛ! 3:2!
М. Икарди
Пас отдал
А. Бартакжи
83'
82'
Замена
А. Мрсич
️️️️
О. Гюрбулак
82'
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
81'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Мертенс
79'
77'
Вторая желтая
Д. Авуну
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Оливейра
76'
67'
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Айик
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Икарди
60'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Рашица
46'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Э. Ташдемир
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Авуну
39'
ГОЛ! 1:2!
О. Гюрбулак
Пас отдал
Д. Авуну
ГОЛ! 1:1!
А. Бартакжи
32'
11'
ГОЛ! 0:1!
У. Найир
Пас отдал
Жералду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
70
Джесс Секидика
ПВ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
33
Ташдемир
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
2-5-3
13
Эздемир
24
Епуряну
16
Атасаяр
5
Сакей
8
Йилмаз
29
Авуну
90
Попов
20
Гюрбулак
29
Жералду
14
Найир
11
Айик
7
Рашица
15
Дюбуа
15
Дюбуа
7
Рашица
33
Ташдемир
11
Акгюн
11
Акгюн
33
Ташдемир
27
Оливейра
64
Мата
64
Мата
27
Оливейра
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
18
Гомис
18
Гомис
10
Мертенс
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
8
Йилмаз
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
8
Йилмаз
20
Гюрбулак
39
Мрсич
39
Мрсич
20
Гюрбулак
11
Айик
70
Секидика
70
Секидика
11
Айик
90
Попов
80
Кайоде
80
Кайоде
90
Попов
Остались в запасе
Галатасарай
Умраниеспор
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
8
Серкан Гексу
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
8
Серкан Гексу
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Умраниеспор
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
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