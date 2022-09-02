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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Трабзонспор
Умраниеспор - Трабзонспор: обзор матча 02 сентября 2022
Умраниеспор
02.09.2022, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
60'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Трабзонспор
87'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Эльмали
84'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
А. Омюр
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
В. Джордже
78'
76'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Барди
Замена
А. Мрсич
️️️️
И. Сакей
74'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
У. Найир
64'
Замена
Д. Авуну
️️️️
О. Гюрбулак
63'
Замена
О. Эздемир
️️️️
С. Киринтили
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
53'
Желтая карточка
Э. Эльмали
46'
Замена
У. Бозок
️️️️
Джанини
46'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. Токез
35'
Желтая карточка
М. Бартра
27'
Желтая карточка
Э. Барди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
29
Дюрель Авуну
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Трабзонспор
98
Каган Морадаоглу
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-5-2
1
Киринтили
44
Глумач
3
Аллисон
33
Леньяни
8
Гексу
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
11
Джордже
5
Сакей
11
Айик
14
Найир
3-1-2-3-1
54
Тепе
5
Бартра
4
Денсвил
17
Эльмали
5
Гбамен
24
Токез
33
Омюр
10
Барди
9
Бакасетас
7
Трезеге
21
Джанини
1
Киринтили
13
Эздемир
13
Эздемир
1
Киринтили
20
Гюрбулак
29
Авуну
29
Авуну
20
Гюрбулак
5
Сакей
39
Мрсич
39
Мрсич
5
Сакей
11
Джордже
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Джордже
14
Найир
21
Беттаиб
21
Беттаиб
14
Найир
17
Эльмали
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
Эльмали
24
Токез
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
24
Токез
10
Барди
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Барди
33
Омюр
17
Куасси
17
Куасси
33
Омюр
21
Джанини
17
Бозок
17
Бозок
21
Джанини
Остались в запасе
Умраниеспор
Трабзонспор
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
98
Каган Морадаоглу
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Остались в запасе
98
Каган Морадаоглу
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Умраниеспор - Трабзонспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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