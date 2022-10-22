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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Карагюмрюк
Умраниеспор - Карагюмрюк: обзор матча 22 октября 2022
Умраниеспор
22.10.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Карагюмрюк
3'
У. Найир
8'
Д. Бираски
55'
М. Дианье
90'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Карагюмрюк
90'
+3
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Ф. Борини
90'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Борини
84'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ж. Куасси
84'
Замена
С. Онур
️️️️
М. Оздоев
Замена
А. Мрсич
️️️️
С. Гексу
79'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
О. Гюрбулак
79'
76'
Желтая карточка
Д. Эркин
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
О. Айик
69'
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
69'
Замена
О. Атасаяр
️️️️
Д. Авуну
61'
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Дианье
Пас отдал
Ж. Куасси
54'
Замена
М. Дианье
️️️️
А. Лоуренс
54'
Замена
А. Угур
️️️️
К. Фрей
27'
Желтая карточка
А. Лоуренс
12'
Желтая карточка
М. Оздоев
8'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бираски
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
Жералду
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
11
Керим Фрей
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
3-4-3
13
Эздемир
3
Аллисон
4
Эзер
33
Леньяни
90
Попов
20
Гюрбулак
29
Авуну
8
Гексу
14
Найир
29
Жералду
11
Айик
4-4-1-1
2
Вивиано
4
Бираски
29
Колкер
5
Дрешевич
88
Эркин
10
Дурмаз
6
Лоуренс
21
Оздоев
11
Фрей
17
Куасси
16
Борини
29
Авуну
16
Атасаяр
16
Атасаяр
29
Авуну
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
8
Йилмаз
20
Гюрбулак
8
Гексу
39
Мрсич
39
Мрсич
8
Гексу
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
11
Айик
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Айик
17
Куасси
54
Дурсун
54
Дурсун
17
Куасси
11
Фрей
77
Угур
77
Угур
11
Фрей
21
Оздоев
8
Онур
8
Онур
21
Оздоев
16
Борини
22
Мерджан
22
Мерджан
16
Борини
6
Лоуренс
45
Дианье
45
Дианье
6
Лоуренс
Остались в запасе
Умраниеспор
Карагюмрюк
34
Анил Демир
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Умраниеспор - Карагюмрюк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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