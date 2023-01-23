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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Фенербахче
Умраниеспор - Фенербахче: обзор матча 23 января 2023
Умраниеспор
23.01.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
78'
У. Найир
73'
М. Батшуайи
89'
Т. Глумач (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Фенербахче
90'
+15
Желтая карточка
М. Зайц
Вторая желтая
О. Атасаяр
90'
+11
Желтая карточка
О. Атасаяр
90'
+11
90'
+5
Замена
И. Юкшек
️️️️
Э. Мор
90'
+4
Желтая карточка
Э. Мор
Желтая карточка
О. Эздемир
90'
+3
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Глумач
88'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Замена
А. Мрсич
️️️️
О. Гюрбулак
86'
82'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 1:1!
У. Найир
Пас отдал
Д. Авуну
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Салаи
Замена
Жералду
️️️️
А. Беттаиб
70'
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Айик
70'
68'
Замена
М. Зайц
️️️️
Линкольн
68'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
И. Кахведжи
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Креспо
Замена
Д. Авуну
️️️️
Аллисон
44'
12'
Желтая карточка
Линкольн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-4-3
13
Эздемир
16
Атасаяр
44
Глумач
3
Аллисон
90
Попов
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
5
Сакей
21
Беттаиб
11
Айик
14
Найир
2-1-3-2-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
15
Арао
19
Креспо
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
18
Линкольн
9
Росси
44
Батшуайи
13
Валенсия
3
Аллисон
29
Авуну
29
Авуну
3
Аллисон
20
Гюрбулак
39
Мрсич
39
Мрсич
20
Гюрбулак
11
Айик
70
Секидика
70
Секидика
11
Айик
21
Беттаиб
29
Жералду
29
Жералду
21
Беттаиб
17
Кахведжи
7
Алиоски
7
Алиоски
17
Кахведжи
Мор
5
Юкшек
5
Юкшек
Мор
18
Линкольн
8
Зайц
8
Зайц
18
Линкольн
19
Креспо
7
Мор
7
Мор
19
Креспо
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
Остались в запасе
Умраниеспор
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Умраниеспор - Фенербахче
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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