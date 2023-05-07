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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Сивасспор
Умраниеспор - Сивасспор: обзор матча 07 мая 2023
Умраниеспор
07.05.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Сивасспор
7'
У. Найир
24'
У. Найир (П)
77'
У. Найир
90+2'
О. Кайоде
35'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Сивасспор
ГОЛ! 4:1!
О. Кайоде
90'
+2
Желтая карточка
М. Эзер
84'
83'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Градель
82'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
79'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Саис
79'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Э. Йесилюрт
Замена
М. Эзер
️️️️
О. Айик
78'
ГОЛ! 3:1!
У. Найир
77'
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
И. Сакей
71'
65'
Желтая карточка
Д. Гутас
Желтая карточка
Т. Глумач
62'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Жералду
58'
Желтая карточка
Жералду
47'
46'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Палули
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
В. Джордже
46'
Желтая карточка
В. Джордже
45'
+6
45'
+5
Красная карточка
М. Ятабаре
Желтая карточка
О. Эздемир
45'
+3
Желтая карточка
О. Кайоде
45'
+1
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Градель
Пас отдал
У. Чифтци
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Найир
24'
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
Д. Секидика
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
2-3-1-4
13
Эздемир
44
Глумач
24
Епуряну
90
Попов
5
Сакей
8
Гексу
70
Секидика
14
Найир
80
Кайоде
29
Жералду
11
Айик
4-3-3
25
Йилдырым
7
Палули
6
Гутас
3
Чифтци
88
Османпаша
10
Градель
6
Ульвестад
8
Харисис
17
Йесилюрт
14
Саис
9
Ятабаре
11
Айик
4
Эзер
4
Эзер
11
Айик
5
Сакей
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
5
Сакей
11
Джордже
11
Джордже
Джордже
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
Джордже
29
Жералду
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Жералду
17
Йесилюрт
6
Ялчин
6
Ялчин
17
Йесилюрт
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
14
Саис
9
Н'Жи
9
Н'Жи
14
Саис
7
Палули
9
Кайседо
9
Кайседо
7
Палули
10
Градель
90
Джеймс
90
Джеймс
10
Градель
Остались в запасе
Умраниеспор
Сивасспор
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Умраниеспор - Сивасспор
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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