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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Аланьяспор
Умраниеспор - Аланьяспор: обзор матча 04 ноября 2022
Умраниеспор
04.11.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Аланьяспор
21'
У. Найир
38'
Жералду
70'
У. Найир
56'
В. Эдуарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Аланьяспор
Замена
Э. Леньяни
️️️️
О. Атасаяр
78'
77'
Замена
А. Гюлай
️️️️
Ю. Балковец
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
73'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
73'
73'
Замена
Х. Рассул
️️️️
Ф. Байир
73'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
О. Айдын
ГОЛ! 3:1!
У. Найир
70'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Й. Дель Валье
67'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
С. Гексу
67'
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Эдуарду
56'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Л. Фер
56'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
В. Эдуарду
Желтая карточка
О. Атасаяр
50'
42'
Желтая карточка
Ф. Байир
ГОЛ! 2:0!
Жералду
38'
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
Й. Дель Валье
21'
7'
Желтая карточка
Л. Фер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
11
Валентин Джордже
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
3-4-1-2
13
Эздемир
16
Атасаяр
44
Глумач
3
Аллисон
90
Попов
5
Сакей
8
Гексу
29
Авуну
28
Дель Валье
29
Жералду
14
Найир
3-2-2-3
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
29
Балковец
8
Думбия
8
Фер
13
Перейра
70
Айдын
9
Эдуарду
7
Караджа
19
Хассан
16
Атасаяр
33
Леньяни
33
Леньяни
16
Атасаяр
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
8
Гексу
8
Йилмаз
8
Йилмаз
8
Гексу
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
28
Дель Валье
21
Беттаиб
21
Беттаиб
28
Дель Валье
29
Балковец
3
Гюлай
3
Гюлай
29
Балковец
23
Байир
5
Рассул
5
Рассул
23
Байир
8
Фер
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Фер
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
9
Эдуарду
21
Кандеяш
21
Кандеяш
9
Эдуарду
Остались в запасе
Умраниеспор
Аланьяспор
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Умраниеспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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