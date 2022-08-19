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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Галатасарай
Умраниеспор - Галатасарай: обзор матча 19 августа 2022
Умраниеспор
19.08.2022, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
86'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Галатасарай
90'
+2
Желтая карточка
С. Боэ
Желтая карточка
Н. Гагнидзе
86'
86'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
П. ван Анхолт
Замена
М. Мимароглу
️️️️
А. Беттаиб
85'
78'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
И. Сакей
77'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
76'
Желтая карточка
В. Джордже
72'
Замена
Н. Гагнидзе
️️️️
А. Мрсич
67'
Замена
И. Сакей
️️️️
Д. Авуну
66'
65'
Замена
Э. Килинк
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
В. Джордже
️️️️
Й. Дель Валье
57'
Замена
Жералду
️️️️
О. Айик
57'
Желтая карточка
Й. Дель Валье
55'
46'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Акбаба
Желтая карточка
С. Гексу
45'
+1
35'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Серкан Гексу
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Онур Айик
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
28
Йонатан Дель Валье
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
6
Юнус Мертоглу
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
11
Валентин Джордже
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
4-4-2
1
Киринтили
8
Гексу
44
Глумач
33
Леньяни
3
Аллисон
11
Айик
39
Мрсич
29
Авуну
20
Гюрбулак
21
Беттаиб
28
Дель Валье
4-1-2-2-1
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
15
ван Анхолт
34
Торрейра
27
Оливейра
11
Акгюн
8
Акбаба
7
Актюркоглу
9
Сеферович
39
Мрсич
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
39
Мрсич
29
Авуну
5
Сакей
5
Сакей
29
Авуну
11
Айик
29
Жералду
29
Жералду
11
Айик
21
Беттаиб
77
Мимароглу
77
Мимароглу
21
Беттаиб
28
Дель Валье
11
Джордже
11
Джордже
28
Дель Валье
9
Сеферович
18
Гомис
18
Гомис
9
Сеферович
8
Акбаба
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Акбаба
7
Актюркоглу
11
Килинк
11
Килинк
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Умраниеспор
Галатасарай
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
6
Юнус Мертоглу
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
6
Юнус Мертоглу
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Умраниеспор - Галатасарай
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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