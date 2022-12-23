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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 декабря 2022
Умраниеспор
23.12.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
17'
У. Найир
2'
Д. Алексич
57'
С. Гюрлер
90+3'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Истанбул Башакшехир
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Ю. Ндайшими
90'
Замена
П. Шиш
️️️️
М. Шуиар
83'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ш. Озбайраклы
83'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Б. Озкан
Желтая карточка
О. Айик
80'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
80'
74'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
С. Гюрлер
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Й. Дель Валье
73'
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
64'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
С. Гексу
64'
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Гюрлер
Пас отдал
М. Шуиар
Замена
Э. Леньяни
️️️️
О. Атасаяр
46'
45'
+5
Желтая карточка
С. Гюрлер
Желтая карточка
У. Найир
40'
Желтая карточка
О. Атасаяр
28'
ГОЛ! 1:1!
У. Найир
Пас отдал
О. Атасаяр
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
3-4-1-2
1
Киринтили
16
Атасаяр
3
Аллисон
4
Эзер
90
Попов
5
Сакей
29
Авуну
8
Гексу
28
Дель Валье
29
Жералду
14
Найир
3-2-2-1-1
1
Бабакан
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
55
Ндайшими
5
Туба
19
Озкан
7
Гюрлер
8
Шуиар
77
Окака-Чука
16
Атасаяр
33
Леньяни
33
Леньяни
16
Атасаяр
8
Гексу
8
Йилмаз
8
Йилмаз
8
Гексу
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
28
Дель Валье
77
Мимароглу
77
Мимароглу
28
Дель Валье
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
19
Озкан
3
Дуарте
3
Дуарте
19
Озкан
7
Гюрлер
42
Саинер
42
Саинер
7
Гюрлер
8
Шуиар
21
Шиш
21
Шиш
8
Шуиар
2
Озбайраклы
11
Траоре
11
Траоре
2
Озбайраклы
Остались в запасе
Умраниеспор
Истанбул Башакшехир
13
Оркун Эздемир
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Умраниеспор - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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