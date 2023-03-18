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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Умраниеспор
Касымпаша - Умраниеспор: обзор матча 18 марта 2023
Касымпаша
18.03.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Умраниеспор
29'
М. Фалл
41'
А. Мрсич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Умраниеспор
Замена
А. Демирель
️️️️
В. Эйссерик
88'
88'
Замена
О. Кайоде
️️️️
О. Гюрбулак
88'
Замена
И. Сакей
️️️️
Жералду
87'
Желтая карточка
С. Гексу
Желтая карточка
В. Эйссерик
80'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Шуиар
80'
Замена
А. Кара
️️️️
М. Мальса
73'
73'
Замена
С. Гексу
️️️️
А. Мрсич
61'
Замена
О. Айик
️️️️
Д. Авуну
61'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
В. Джордже
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мрсич
ГОЛ! 1:0!
М. Фалл
Пас отдал
А. Голизаде
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Али Голизаде
ПВ
7
Мамаду Фалл
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
11
Онур Айик
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-1-3-1
19
Гювенк
4
Донк
58
Озкан
3
Джилободжи
70
Силва
11
Мальса
10
Хайрадинович
8
Шуиар
9
Эйссерик
7
Фалл
8
Голизаде
3-5-2
13
Эздемир
24
Епуряну
44
Глумач
16
Атасаяр
90
Попов
29
Авуну
20
Гюрбулак
39
Мрсич
11
Джордже
14
Найир
29
Жералду
11
Мальса
35
Кара
35
Кара
11
Мальса
8
Шуиар
17
Энгин
17
Энгин
8
Шуиар
9
Эйссерик
77
Демирель
77
Демирель
9
Эйссерик
29
Жералду
5
Сакей
5
Сакей
29
Жералду
39
Мрсич
8
Гексу
8
Гексу
39
Мрсич
11
Джордже
8
Йилмаз
8
Йилмаз
11
Джордже
29
Авуну
11
Айик
11
Айик
29
Авуну
20
Гюрбулак
80
Кайоде
80
Кайоде
20
Гюрбулак
Остались в запасе
Касымпаша
Умраниеспор
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Умраниеспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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