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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Умраниеспор
Газиантеп - Умраниеспор: обзор матча 11 сентября 2022
Газиантеп
11.09.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Умраниеспор
59'
А. Максим (П)
90'
А. Мрсич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Умраниеспор
90'
+3
Желтая карточка
Й. Дель Валье
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мрсич
Желтая карточка
Л. Маркович
86'
Замена
Л. Станковски
️️️️
М. Евтович
85'
Замена
М. Джихан
️️️️
Ж. Фигейредо
85'
84'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Э. Леньяни
84'
Замена
А. Мрсич
️️️️
О. Гюрбулак
76'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
Д. Авуну
Желтая карточка
П. Джилободжи
75'
72'
Желтая карточка
Д. Авуну
Замена
О. Артан
️️️️
С. Кициу
70'
Замена
Л. Маркович
️️️️
А. Сагаль
70'
62'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
В. Джордже
62'
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Максим
59'
50'
Желтая карточка
И. Сакей
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эскихеллак
46'
Желтая карточка
С. Кициу
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Умраниеспор
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
39
Антонио Мрсич
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
23
Ганоушек
70
Кициу
6
Пармак
44
Максим
8
Евтович
19
Эскихеллак
5
Эрсой
25
Фигейредо
28
Сагаль
2-5-1-2
13
Эздемир
44
Глумач
33
Леньяни
20
Гюрбулак
11
Джордже
29
Авуну
5
Сакей
8
Гексу
8
Йилмаз
14
Найир
29
Жералду
8
Евтович
10
Станковски
10
Станковски
8
Евтович
19
Эскихеллак
17
Пекхарт
17
Пекхарт
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
11
Джихан
11
Джихан
25
Фигейредо
70
Кициу
27
Артан
27
Артан
70
Кициу
28
Сагаль
8
Маркович
8
Маркович
28
Сагаль
20
Гюрбулак
39
Мрсич
39
Мрсич
20
Гюрбулак
29
Авуну
28
Дель Валье
28
Дель Валье
29
Авуну
11
Джордже
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Джордже
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
33
Леньяни
21
Беттаиб
21
Беттаиб
33
Леньяни
Остались в запасе
Газиантеп
Умраниеспор
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Статистика матча Газиантеп - Умраниеспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
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