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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Умраниеспор
Анкарагюджю - Умраниеспор: обзор матча 27 декабря 2022
Анкарагюджю
27.12.2022, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Умраниеспор
2'
Г. Жахид
9'
Д. Авуну
55'
Д. Авуну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Умраниеспор
88'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
Замена
О. Джейлан
️️️️
К. Малку
86'
81'
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
Желтая карточка
Т. Чигерчи
65'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Педринью
61'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Хесе
61'
Замена
Марлон
️️️️
Я. Гюрелер
61'
57'
Желтая карточка
И. Сакей
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Э. Килинк
56'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Авуну
Пас отдал
И. Сакей
52'
Желтая карточка
Жералду
46'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Й. Дель Валье
46'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
С. Гексу
45'
+4
Желтая карточка
С. Гексу
19'
Желтая карточка
Т. Глумач
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Авуну
Пас отдал
С. Попов
ГОЛ! 1:0!
Г. Жахид
Пас отдал
К. Малку
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
39
Антонио Мрсич
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
17
Гюрелер
26
Радакович
18
Муякич
24
Малку
38
Чигерчи
11
Жахид
10
Хесе
8
Педринью
9
Соу
11
Килинк
3-4-1-2
1
Киринтили
3
Аллисон
44
Глумач
16
Атасаяр
5
Сакей
29
Авуну
90
Попов
8
Гексу
28
Дель Валье
14
Найир
29
Жералду
17
Гюрелер
23
Марлон
23
Марлон
17
Гюрелер
24
Малку
77
Джейлан
77
Джейлан
24
Малку
8
Педринью
14
Антальялы
14
Антальялы
8
Педринью
10
Хесе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Хесе
11
Килинк
7
Беридзе
7
Беридзе
11
Килинк
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
8
Гексу
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
8
Гексу
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
28
Дель Валье
21
Беттаиб
21
Беттаиб
28
Дель Валье
Остались в запасе
Анкарагюджю
Умраниеспор
1
Нуруллах Аслан
ВР
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Анкарагюджю - Умраниеспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
1
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2023.12.13 14:57
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