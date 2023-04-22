Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Бешикташ
Умраниеспор - Бешикташ: обзор матча 22 апреля 2023
Умраниеспор
22.04.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
25'
Н. Редмонд
71'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Бешикташ
90'
+4
Замена
С. Кылыксой
️️️️
А. Масуаку
90'
+1
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Абубакар
90'
+1
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
85'
Желтая карточка
В. Абубакар
Замена
А. Мрсич
️️️️
К. Йилмаз
79'
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Кайоде
79'
74'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Хаджиахметович
74'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Тосун
71'
ГОЛ! 0:2!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Учан
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
63'
46'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Замена
В. Джордже
️️️️
Д. Авуну
46'
Замена
С. Гексу
️️️️
О. Гюрбулак
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Тосун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
11
Онур Айик
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
2-5-3
13
Эздемир
16
Атасаяр
44
Глумач
90
Попов
29
Авуну
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
5
Сакей
80
Кайоде
29
Жералду
14
Найир
4-3-1-2
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
29
Сайсс
26
Масуаку
48
Учан
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
29
Авуну
11
Джордже
11
Джордже
29
Авуну
20
Гюрбулак
8
Гексу
8
Гексу
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
39
Мрсич
39
Мрсич
8
Йилмаз
80
Кайоде
70
Секидика
70
Секидика
80
Кайоде
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
9
Абубакар
75
Бингель
75
Бингель
9
Абубакар
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
8
Хаджиахметович
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
23
Тосун
44
Максим
44
Максим
23
Тосун
26
Масуаку
90
Кылыксой
90
Кылыксой
26
Масуаку
Остались в запасе
Умраниеспор
Бешикташ
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Умраниеспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
Новости команд
Все
Умраниеспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»
2022.08.28 11:41
11
Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored)
2022.08.28 08:21
9
Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам
2022.08.28 00:18
8
Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку
2022.08.27 22:58
3
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+