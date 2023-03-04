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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Умраниеспор
Трабзонспор - Умраниеспор: обзор матча 04 марта 2023
Трабзонспор
04.03.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Умраниеспор
83'
Ю. Языджи
51'
Д. Секидика
65'
У. Найир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Умраниеспор
Вторая желтая
Н. Унювар
90'
+8
Желтая карточка
Н. Унювар
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
И. Сакей
90'
+5
Желтая карточка
О. Эздемир
84'
Замена
И. Сакей
️️️️
В. Джордже
ГОЛ! 1:2!
Ю. Языджи
83'
79'
Замена
С. Гексу
️️️️
О. Гюрбулак
Замена
М. Лахтими
️️️️
С. Денсвил
77'
76'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Д. Хасполат
76'
65'
ГОЛ! 0:2!
У. Найир
Пас отдал
А. Мрсич
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Сиопис
61'
57'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Д. Секидика
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Секидика
Замена
Ю. Языджи
️️️️
У. Бозок
46'
46'
Замена
Д. Авуну
️️️️
М. Эзер
46'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
О. Атасаяр
37'
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
Н. Унювар
️️️️
Трезеге
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чакир
33
Перес
5
Бартра
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
34
Хасполат
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
17
Бозок
9
Гомес
4-3-1-2
13
Эздемир
4
Эзер
44
Глумач
24
Епуряну
16
Атасаяр
20
Гюрбулак
39
Мрсич
11
Джордже
70
Секидика
14
Найир
29
Жералду
34
Хасполат
17
Эльмали
17
Эльмали
34
Хасполат
6
Сиопис
10
Барди
10
Барди
6
Сиопис
17
Бозок
97
Языджи
97
Языджи
17
Бозок
7
Трезеге
37
Унювар
37
Унювар
7
Трезеге
4
Денсвил
80
Лахтими
80
Лахтими
4
Денсвил
16
Атасаяр
33
Леньяни
33
Леньяни
16
Атасаяр
11
Джордже
5
Сакей
5
Сакей
11
Джордже
4
Эзер
29
Авуну
29
Авуну
4
Эзер
20
Гюрбулак
8
Гексу
8
Гексу
20
Гюрбулак
70
Секидика
21
Беттаиб
21
Беттаиб
70
Секидика
Остались в запасе
Трабзонспор
Умраниеспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Берке Эзер
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Трабзонспор - Умраниеспор
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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