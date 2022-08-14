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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Антальяспор
Умраниеспор - Антальяспор: обзор матча 14 августа 2022
Умраниеспор
14.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
59'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Антальяспор
85'
Замена
В. Сары
️️️️
Фернандо
Замена
И. Сакей
️️️️
О. Гюрбулак
82'
81'
Желтая карточка
Фернандо
75'
Замена
Фреди
️️️️
Х. Райт
75'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
С. Айдогду
Замена
М. Мимароглу
️️️️
А. Беттаиб
73'
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
68'
Замена
Н. Гагнидзе
️️️️
А. Мрсич
68'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
О. Айик
68'
66'
Желтая карточка
С. Айдогду
61'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Ндао
60'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
У. Гаша
59'
ГОЛ! 0:1!
Х. Райт
Пас отдал
Б. Балчи
Желтая карточка
Жералду
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Серкан Гексу
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Онур Айик
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
28
Йонатан Дель Валье
ЦФ
88
Tahsin Hacimustafaoglu
ЦФ
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сэм Ларссон
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-2
1
Киринтили
8
Гексу
44
Глумач
33
Леньяни
3
Аллисон
29
Авуну
39
Мрсич
11
Айик
20
Гюрбулак
29
Жералду
21
Беттаиб
4-1-1-2-2
25
Боффин
7
Балчи
30
Кудряшов
21
Топрак
77
Вурал
20
Фернандо
8
Айдогду
18
Ндао
27
Гаша
11
Райт
4
Адриано
39
Мрсич
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
39
Мрсич
20
Гюрбулак
5
Сакей
5
Сакей
20
Гюрбулак
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
21
Беттаиб
77
Мимароглу
77
Мимароглу
21
Беттаиб
11
Айик
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Айик
20
Фернандо
89
Сары
89
Сары
20
Фернандо
18
Ндао
8
Ларссон
8
Ларссон
18
Ндао
27
Гаша
11
Гюмюш
11
Гюмюш
27
Гаша
8
Айдогду
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Айдогду
11
Райт
16
Фреди
16
Фреди
11
Райт
Остались в запасе
Умраниеспор
Антальяспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
88
Tahsin Hacimustafaoglu
ЦФ
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
88
Tahsin Hacimustafaoglu
ЦФ
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Умраниеспор - Антальяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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