Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никки Мэйнард - статистика

Завершил карьеру
11 декабря 1986 (39), Уинсфорд
#28 | Нападающий
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
34
6
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
07.05.2016
Ноттингем Форест
1' - 72'
19'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
30.04.2016
Милтон Кинс Донс
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
1' - 90'
6'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
84' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 67'
54'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
1 : 1
12.03.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 59'
45, 45'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.02.2016
Мидлсбро
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
0 : 0
06.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
16.01.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 84'
30'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
62' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
1' - 89'
49'
83'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
50'
25'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
1' - 77'
73'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
31.10.2015
Халл Сити
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 3
26.09.2015
Дерби Каунти
67' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
5
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
10
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+