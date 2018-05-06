Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Лафферти - статистика

Завершил карьеру
18 мая 1989 (37), Дерри
#18 | Защитник
180 см | 76 кг
Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
2 : 3
06.05.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
28.04.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
21.04.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
14.04.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.04.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Барнсли
3 : 2
07.04.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
02.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брентфорд
1 : 1
30.03.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
17.03.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
13.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.03.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
3 : 0
06.03.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
1 : 3
27.02.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
1 : 0
23.02.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
20.02.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.02.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
03.02.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
30.01.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
1 : 2
20.01.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
12.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 1
01.01.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
30.12.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
26.12.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
23.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
1 : 0
16.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
08.12.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
3 : 1
02.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
25.11.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 5
21.11.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бертон Альбион
1 : 3
17.11.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
04.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
31.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
21.10.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
14.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
27.09.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
16.09.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 1
12.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 2
09.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.08.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
19.08.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 0
15.08.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
1 : 0
12.08.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
05.08.2017
Брентфорд
Был в запасе
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
4
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
2
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+