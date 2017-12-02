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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 декабря 2017
Миллуолл
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
Л. Грегори
87'
Д. Купер
41'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Д. Купер
87'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брукс
Пас отдал
М. Даффи
ГОЛ! 1:0!
Л. Грегори
Пас отдал
С. Морисон
14'
11'
Желтая карточка
Д. Брукс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
3-4-2
31
Арчер
3
Мередит
5
Купер
4
Хатчинсон
3
Фергюсон
8
Танниклифф
17
Уоллес
6
Сэйвилл
20
Морисон
9
Грегори
3-2-3-1-1
31
Блэкмэн
19
Стирмен
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
6
Бешам
3
Стивенс
31
Даффи
13
Флек
6
Ландстрем
7
Брукс
11
Кларк
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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