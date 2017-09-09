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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 сентября 2017
Сандерленд
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90+5'
Д. О'Ши
21'
К. Дональдсон
78'
К. Дональдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 1:2!
Д. О'Ши
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ландстрем
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Дональдсон
Пас отдал
Д. Брукс
48'
Желтая карточка
П. Кауттс
Желтая карточка
М. Уилсон
41'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Дональдсон
Пас отдал
Б. Шарп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-4-2
87
Рюйтер
22
Гэллоуэй
36
Уилсон
5
Коне
3
Браунинг
22
Ндонг
10
Хонимэн
6
Родуэлл
10
Уильямс
9
Воган
11
Граббан
4-3-2
31
Блэкмэн
23
Фримен
5
О'Коннелл
6
Бешам
3
Стивенс
15
Кауттс
31
Даффи
13
Флек
8
Дональдсон
14
Шарп
Остались в запасе
Сандерленд
Шеффилд Юнайтед
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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