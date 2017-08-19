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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Барнсли
Шеффилд Юнайтед - Барнсли: обзор матча 19 августа 2017
Шеффилд Юнайтед
19.08.2017, суббота, 14:15
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
17'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Барнсли
Желтая карточка
Э. Стивенс
84'
Желтая карточка
Д. Флек
58'
45'
+2
Желтая карточка
А. Хэммилл
Красная карточка
Л. Кларк
42'
42'
Красная карточка
А. МакДональд
31'
Желтая карточка
А. МакКарти
Желтая карточка
Б. Шарп
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-3-2
31
Блэкмэн
3
Стивенс
6
Бешам
5
О'Коннелл
23
Фримен
15
Кауттс
13
Флек
31
Даффи
14
Шарп
11
Кларк
3-3-2
17
Дэвис
5
Джексон
5
МакДональд
5
Уилльямс
20
Монкур
44
Поттс
7
Хэммилл
26
Хеджс
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Барнсли
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Барнсли
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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