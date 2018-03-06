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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 06 марта 2018
Фулхэм
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
31'
А. Митрович
44'
А. Митрович
61'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
А. Митрович
85'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Л. Пиазон
61'
55'
Желтая карточка
Д. Флек
49'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Йохансен
44'
37'
Желтая карточка
Л. Эванс
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Фредерикс
31'
24'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
3-2-4-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
3
Одои
10
Кэрни
9
Ожо
29
МакДональд
10
Йохансен
9
Митрович
4-4-2
31
Блэкмэн
5
О'Коннелл
19
Стирмен
6
Бешам
3
Стивенс
8
Эванс
31
Даффи
32
Балдок
13
Флек
14
Шарп
8
Дональдсон
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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