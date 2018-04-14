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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
Шеффилд Юнайтед - Миллуолл: обзор матча 14 апреля 2018
Шеффилд Юнайтед
14.04.2018, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
75'
Л. Кларк
78'
С. Морисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
Желтая карточка
Л. Эванс
90'
+4
81'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Морисон
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
75'
Желтая карточка
Р. Стирмен
70'
45'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
4-4-1-1
31
Блэкмэн
3
Стивенс
19
Стирмен
6
Бешам
5
О'Коннелл
8
Эванс
6
Ландстрем
32
Балдок
13
Флек
7
Брукс
11
Кларк
3-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
4
Хатчинсон
3
Мередит
6
Уилльямс
10
Маршалл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Миллуолл
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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