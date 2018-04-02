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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Кардифф
Шеффилд Юнайтед - Кардифф: обзор матча 02 апреля 2018
Шеффилд Юнайтед
02.04.2018, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
28'
Л. Кларк
90+1'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кардифф
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Г. Мадин
29'
Желтая карточка
Д. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Ландстрем
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
4-4-1-1
21
Мур
3
Стивенс
19
Стирмен
5
О'Коннелл
6
Бешам
8
Эванс
6
Ландстрем
32
Балдок
13
Флек
7
Брукс
11
Кларк
3-3-3-1
13
Этеридж
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
13
Патерсон
8
Груйич
14
Бамба
11
Мендес-Лэйнг
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
7
Зохоре
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кардифф
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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