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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Юнайтед
Рединг - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2018
Рединг
27.02.2018, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
11'
Б. Шарп
44'
М. Даффи
63'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Юнайтед
83'
Желтая карточка
К. Дональдсон
Желтая карточка
П. Клемент
70'
Желтая карточка
В. Манноне
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Флек
50'
Желтая карточка
К. Бешам
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Даффи
Пас отдал
Д. Флек
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
3-3-3
1
Манноне
2
Гантер
4
Илори
26
Мур
24
Клемент
10
Бакуна
4
Келли
12
МакКлири
10
Бедварссон
18
Мартин
4-4-2
31
Блэкмэн
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
3
Стивенс
8
Эванс
31
Даффи
32
Балдок
13
Флек
11
Кларк
14
Шарп
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Юнайтед
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Рединг - Шеффилд Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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