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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 21 ноября 2017
Шеффилд Юнайтед
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 5
Завершен
Фулхэм
6'
Л. Кларк
39'
Л. Кларк
86'
С. Карратерс
90+1'
Л. Кларк
28'
О. Ожо
30'
Р. Сессеньон
43'
Р. Сессеньон
69'
О. Ожо
78'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
90'
+5
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Д. Брукс
90'
+2
ГОЛ! 4:5!
Л. Кларк
Пас отдал
Б. Шарп
90'
+1
ГОЛ! 3:5!
С. Карратерс
Пас отдал
К. Бешам
86'
78'
ГОЛ! 2:5!
Р. Сессеньон
Пас отдал
Р. Фонте
73'
Желтая карточка
Д. Одои
69'
ГОЛ! 2:4!
О. Ожо
Пас отдал
А. Камара
Желтая карточка
Д. Ландстрем
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Айите
43'
ГОЛ! 2:3!
Р. Сессеньон
Пас отдал
О. Ожо
ГОЛ! 2:2!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Флек
39'
33'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Желтая карточка
Б. Шарп
33'
30'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сессеньон
Пас отдал
О. Норвуд
28'
ГОЛ! 1:1!
О. Ожо
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-3-2
31
Блэкмэн
3
Стивенс
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
6
Бешам
13
Флек
31
Даффи
6
Ландстрем
11
Кларк
14
Шарп
3-2-5
27
Баттон
3
Одои
3
Рим
26
Калас
2
Фредерикс
30
Сессеньон
10
Кэрни
29
МакДональд
11
Айите
9
Ожо
10
Норвуд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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