Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 05 августа 2017
Шеффилд Юнайтед
05.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
39'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
78'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. МакИкран
Замена
К. Лэвери
️️️️
Б. Шарп
78'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Карратерс
71'
59'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
К. Мокоджо
59'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Ф. Джозефзун
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Л. Кларк
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
3
Энда Стивенс
ЛП
15
Пол Кауттс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Самир Карратерс
АП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
16
Джошуа МакИкран
АП
15
Камохело Мокоджо
ПП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джейк Райт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-3-1-2
31
Блэкмэн
5
О'Коннелл
19
Стирмен
6
Бешам
23
Фримен
3
Стивенс
13
Флек
15
Кауттс
11
Карратерс
14
Шарп
11
Кларк
4-3-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Иган
6
Бьелланд
3
Генри
15
Мокоджо
26
Вибе
18
Вудс
8
Джозефзун
16
МакИкран
24
Хота
11
Карратерс
6
Ландстрем
6
Ландстрем
11
Карратерс
14
Шарп
32
Лэвери
32
Лэвери
14
Шарп
8
Джозефзун
23
Йеннарис
23
Йеннарис
8
Джозефзун
15
Мокоджо
11
Уоткинс
11
Уоткинс
15
Мокоджо
16
МакИкран
11
Мопе
11
Мопе
16
МакИкран
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джейк Райт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джейк Райт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+