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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Болтон
Шеффилд Юнайтед - Болтон: обзор матча 30 декабря 2017
Шеффилд Юнайтед
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Болтон
21'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Болтон
52'
Желтая карточка
Г. Мадин
Желтая карточка
Д. Балдок
45'
+1
37'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Желтая карточка
Д. Флек
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Э. Робинсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-3-2
21
Мур
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
19
Стирмен
3
Стивенс
6
Бешам
6
Ландстрем
13
Флек
31
Даффи
14
Шарп
11
Кларк
4-4-2
13
Олнвик
32
Бурк
5
Биверс
33
Робинсон
31
Уитер
24
Каллен
20
Хенри
22
Мораиш
15
Прэтли
19
Ле Фондре
14
Мадин
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Болтон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Остались в запасе
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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