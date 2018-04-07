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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Шеффилд Юнайтед
Барнсли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 апреля 2018
Барнсли
07.04.2018, суббота, 14:15
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
25'
Г. Гарднер
74'
О. МакБарни
88'
Т. Брэдшоу
57'
Д. Флек
65'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:2!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
К. Мур
88'
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
74'
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кларк
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Флек
Пас отдал
Л. Кларк
Желтая карточка
Л. Линдсэй
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Д. Брукс
36'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
Желтая карточка
О. МакБарни
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гарднер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Барнсли
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
17
Идом
6
Линдсэй
3
Фрайерс
5
Джексон
44
Поттс
20
Монкур
23
Исгров
20
Гарднер
9
МакБарни
19
Мур
3-4-1-1
21
Мур
5
О'Коннелл
6
Бешам
3
Стивенс
13
Флек
8
Эванс
32
Балдок
6
Ландстрем
7
Брукс
11
Кларк
Остались в запасе
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Барнсли - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
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- : -
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
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Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
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1 : 0
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Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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