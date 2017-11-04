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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 04 ноября 2017
Шеффилд Юнайтед
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
4 : 1
Завершен
Халл Сити
53'
Л. Кларк
76'
Л. Кларк
80'
Л. Кларк
88'
Л. Кларк
29'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
ГОЛ! 4:1!
Л. Кларк
88'
ГОЛ! 3:1!
Л. Кларк
Пас отдал
Б. Шарп
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кларк
Пас отдал
М. Даффи
76'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кларк
Пас отдал
К. Картер-Викерс
53'
42'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
39'
Желтая карточка
О. Эйна
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Л. Кларк
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-3-2
21
Мур
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
20
Картер-Викерс
15
Кауттс
31
Даффи
13
Флек
14
Шарп
11
Кларк
4-4-2
1
МакГрегор
34
Эйна
23
Томори
20
Доусон
24
Кларк
7
Ларссон
7
Мейлер
36
Ирвин
11
Гросицки
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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