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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
Шеффилд Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2017
Шеффилд Юнайтед
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
36'
Д. Ландстрем
58'
Р. Стирмен
62'
Д. Балдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
Желтая карточка
К. Бешам
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Балдок
Пас отдал
Д. О'Коннелл
62'
58'
Желтая карточка
Б. Овьедо
ГОЛ! 2:0!
Р. Стирмен
Пас отдал
М. Даффи
58'
50'
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландстрем
Пас отдал
М. Даффи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
3-2-3-2
21
Мур
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
3
Стивенс
20
Картер-Викерс
32
Балдок
6
Ландстрем
31
Даффи
8
Дональдсон
11
Кларк
3-2-2-1-2
87
Рюйтер
16
О'Ши
2
Мэтьюз
36
Уилсон
3
Браунинг
16
Овьедо
24
Гибсон
10
Хонимэн
46
МакГиди
7
Гуч
9
Воган
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Сандерленд
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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