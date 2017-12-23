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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2017
Астон Вилла
23.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
4'
А. Адома (П)
9'
М. Йединак
12'
К. Дональдсон
26'
К. Дональдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
68'
Желтая карточка
К. Дональдсон
57'
Желтая карточка
К. Бешам
26'
ГОЛ! 2:2!
К. Дональдсон
12'
ГОЛ! 2:1!
К. Дональдсон
Пас отдал
Д. Ландстрем
ГОЛ! 2:0!
М. Йединак
Пас отдал
Р. Снодграсс
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адома
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
3-5-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
27
Эль-Мохамади
37
Адома
14
Хурихейн
15
Йединак
12
Уилэн
23
Снодграсс
10
Грилиш
9
Дэвис
3-2-3-2
21
Мур
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
3
Стивенс
6
Ландстрем
32
Балдок
31
Даффи
8
Дональдсон
11
Кларк
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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